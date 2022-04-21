Василий Уткин отреагировал на отстранение российских теннисистов от Уимблдона
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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.
«Что касается недопуска наших теннисистов (-ок) на Уимблдон, думается мне следующее. Десятилетиями теннисисты ЮАР, страны, внутренней политикой которой официально являлся апартеид (по-простому — расизм), оставались признанными почти только в одном теннисе. А тут Уимблдон что-то особенно чистое и девственное пытается изобразить.
Андрей Рублёв, кстати, в один из первых дней сами знаете чего написал на камере NO WAR… И подписался», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
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