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Василий Уткин отреагировал на отстранение российских теннисистов от Уимблдона

Василий Уткин отреагировал на отстранение российских теннисистов от Уимблдона
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Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Что касается недопуска наших теннисистов (-ок) на Уимблдон, думается мне следующее. Десятилетиями теннисисты ЮАР, страны, внутренней политикой которой официально являлся апартеид (по-простому — расизм), оставались признанными почти только в одном теннисе. А тут Уимблдон что-то особенно чистое и девственное пытается изобразить.

Андрей Рублёв, кстати, в один из первых дней сами знаете чего написал на камере NO WAR… И подписался», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

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