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«Я использовал изрядное количество волшебной пыли». Циципас — о победе над Пуем в Мадриде

«Я использовал изрядное количество волшебной пыли». Циципас — о победе над Пуем в Мадриде
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Пятая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о своих выступлениях на грунтовом покрытии в теакущем сезоне.

Во втором круге «Мастерса» в Мадриде Циципас обыграл француза Люку Пуя в двух сетах со счётом 6:3, 6:4.

«Это была хорошая магия, я использовал изрядное количество волшебной пыли. Отличное начало для меня на этом турнире.

В прошлом сезоне у меня были хорошие серии. Я хорошо играл на этом покрытии, но каждый день — это новый вызов. Все хотят выйти на корт и сыграть со мной как можно лучше, поэтому я просто стараюсь играть стабильно настолько, насколько смогу», — приводит слова Циципаса официальный сайт ATP.

Сегодня, 5 мая, в 18:30 мск Циципас встретится с Григором Димитровым в третьем круге «Мастерса» в Мадриде.

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