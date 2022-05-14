Директор «Мастерса» в Мадриде ответил на критику со стороны Зверева, Циципаса и Джоковича

Испанский теннисист Фелисьяно Лопес, также являющийся директором «Мастерса» в Мадриде, ответил на критику расписания прошедших соревнований.
Первым раскритиковал расписание турнира его финалист немец Александр Зверев. К нему присоединились грек Стефанос Циципас и первая ракетка мира серб Новак Джокович.
«В конце концов, очень трудно угодить всем. Мы давно привыкли к тому, что матчи заканчиваются поздно, что некоторые игроки, особенно в дни полуфиналов, получают меньше времени на отдых, чем те, кто квалифицировался раньше. Но у нас есть обязательства перед телевидением, которые влияют на расписание.
Мы стараемся сделать расписание максимально справедливым, работаем над этим, но учитываем интересы всех вовлечённых в процесс сторон», — приводит слова Лопеса AS.
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