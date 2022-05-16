Вероника Кудерметова не должна была играть с Павлюченковой на парном турнире в Риме

30-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова, вчера, 15 мая, вместе с соотечественницей Анастасией Павлюченковой (21) выигравшая парный турнир в Риме (Италия), сообщила, что сменила партнёршу незадолго до начала выступлений.

Кудерметова – в интервью WTA Insider: «Я попросила Настю в последний момент. Изначально я должна была играть с Элисе Мертенс (бельгийская теннисистка – Прим. «Чемпионата»), но она отказалась».

Павлюченкова: «Мне было комфортно с первого круга, и я сосредотачивалась на каждом матче, потому что не так часто играю в паре, а в этом году вообще не играла. Так что я немного нервничала, когда помогала Веронике, которая отлично играет в паре. Спасибо Элисе, что не согласилась – мне повезло».