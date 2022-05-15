Кудерметова и Павлюченкова выиграли турнир в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова стали победительницами турнира в Риме (Италия) в парном разряде. В финале они обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Джулиану Олмос (Мексика). Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:4 [10:7].
Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Российская пара один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Их соперницы сделали один эйс, реализовали четыре брейк-пойнта из семи и допустили одну двойную ошибку.
Кудерметова выиграла четвёртый титул в парном разряде. Для Павлюченковой эта победа стала шестой в парном разряде.
Теннис. WTA. Рим (Италия). Финал
Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова (Россия) — Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) — 1:6, 6:4 [10:7].
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