Кудерметова и Павлюченкова выиграли турнир в Риме в парном разряде

Российские теннисистки Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова стали победительницами турнира в Риме (Италия) в парном разряде. В финале они обыграли Габриэлу Дабровски (Канада) и Джулиану Олмос (Мексика). Встреча закончилась со счётом 1:6, 6:4 [10:7].

Продолжительность матча составила 1 час 17 минут. Российская пара один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из пяти. Их соперницы сделали один эйс, реализовали четыре брейк-пойнта из семи и допустили одну двойную ошибку.

Кудерметова выиграла четвёртый титул в парном разряде. Для Павлюченковой эта победа стала шестой в парном разряде.

Теннис. WTA. Рим (Италия). Финал

Вероника Кудерметова / Анастасия Павлюченкова (Россия) — Габриэла Дабровски (Канада) / Джулиана Олмос (Мексика) — 1:6, 6:4 [10:7].