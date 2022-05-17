35-летняя Мария Кириленко показала свежее фото

Шестикратная победительница турниров WTA в женском одиночном разряде россиянка Мария Кириленко опубликовала новый пост в соцсетях. Спортсменка сделала селфи в машине.

«Как дела?» — подписала она фото.

Фото: из личного архива марии кириленко

35-летняя Кириленко — победительница Итогового чемпионата WTA (2012) в парном разряде; финалистка двух турниров «Большого шлема» в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011, Открытый чемпионат Франции-2012); бронзовый призёр Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в парном разряде; четвертьфиналистка трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде; победительница 18 турниров WTA (шести — в одиночном разряде); двукратная финалистка Кубка Федерации (2011, 2013) в составе сборной России; бывшая десятая ракетка мира в одиночном и пятая в парном разряде.

Беременная Мария Шарапова тестирует коляску: