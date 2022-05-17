Элина Свитолина раскрасила веки в цвета флага Украины. Фото

Украинская теннисистка Элина Свитолина выложила свежую фотографию в своих социальных сетях. Спортсменка раскрасила свои веки в синий и жёлтый цвета, которые составляют флаг Украины.
Фото: из личного архива элины свитолиной
Ранее Свитолина и её возлюбленный, французский теннисист Гаэль Монфис, объявили, что осенью станут родителями. Свитолина и Монфис публично заявили о том, что встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля 2021-го теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Свадьба Свитолиной и Монфиса состоялась 16 июля 2021 года. Празднование бракосочетания прошло в шикарном отеле города Ньон, который находится на берегу Женевского озера в 25 км от Женевы.
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