Маркос Багдатис назвал единственного игрока, кто поборется с Надалем и Джоковичем на ТБШ

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис высказал мнение, что 19-летний испанец Карлос Алькарас в настоящий момент является единственным теннисистом, который способен бросить вызов Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу на турнирах «Большого шлема».
«Конечно, Карлос, Джокович и Надаль будут сражаться до конца сезона. Вряд ли можно ожидать, что другие игроки победят Надаля или Джоковича в пяти сетах. Это очень сложно.
Единственный, кто в состоянии сделать это, — Алькарас. На грунте так уж точно. Многое зависит от того, выдержит ли он ментально и физически турнир «Большого шлема». На Уимблдоне [фаворит] Джокович, на других ТБШ — Джокович и Рафаэль», — приводит слова Багдатиса Tennis Head.
Беременная Мария Шарапова тестирует коляску:
- 19 мая 2022
-
09:20
-
09:13
-
09:01
-
00:30
- 18 мая 2022
-
22:55
-
22:45
-
22:03
-
21:48
-
21:30
-
20:36
-
20:04
-
19:53
-
19:00
-
17:54
-
17:23
-
17:04
-
15:53
-
15:42
-
14:49
-
13:45
-
13:04
-
12:53
-
12:40
-
12:33
-
11:09
-
11:00
-
11:00
-
10:23
-
10:04
-
10:00
-
09:54
-
09:44
-
09:27
-
08:53
-
08:21