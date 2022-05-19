Маркос Багдатис назвал единственного игрока, кто поборется с Надалем и Джоковичем на ТБШ

Финалист Australian Open 2006 года, бывшая восьмая ракетка мира киприот Маркос Багдатис высказал мнение, что 19-летний испанец Карлос Алькарас в настоящий момент является единственным теннисистом, который способен бросить вызов Рафаэлю Надалю и Новаку Джоковичу на турнирах «Большого шлема».

«Конечно, Карлос, Джокович и Надаль будут сражаться до конца сезона. Вряд ли можно ожидать, что другие игроки победят Надаля или Джоковича в пяти сетах. Это очень сложно.

Единственный, кто в состоянии сделать это, — Алькарас. На грунте так уж точно. Многое зависит от того, выдержит ли он ментально и физически турнир «Большого шлема». На Уимблдоне [фаворит] Джокович, на других ТБШ — Джокович и Рафаэль», — приводит слова Багдатиса Tennis Head.

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