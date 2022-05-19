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Гасанова уступила в финале квалификации и не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»

Гасанова уступила в финале квалификации и не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»
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Российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела выйти в основную сетку «Ролан Гаррос». В финале квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису она уступила представительнице Хорватии Донне Векич. Встреча закончилась со счётом 6:4, 2:6, 2:6.

Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. 155-я ракетка мира Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15.

Её соперница, занимающая 101-е место в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14.

Эта победа позволила Векич выйти в основную сетку «Ролан Гаррос».

Теннис. WTA. «Ролан Гаррос». Квалификация. Финал

Анастасия Гасанова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 2:6, 2:6.

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