Гасанова уступила в финале квалификации и не смогла выйти в основную сетку «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Анастасия Гасанова не сумела выйти в основную сетку «Ролан Гаррос». В финале квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису она уступила представительнице Хорватии Донне Векич. Встреча закончилась со счётом 6:4, 2:6, 2:6.



Продолжительность матча составила 2 часа 31 минуту. 155-я ракетка мира Гасанова ни разу не подала навылет, допустила 11 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 15.



Её соперница, занимающая 101-е место в рейтинге WTA, пять раз подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 14.



Эта победа позволила Векич выйти в основную сетку «Ролан Гаррос».



Теннис. WTA. «Ролан Гаррос». Квалификация. Финал

Анастасия Гасанова (Россия) — Донна Векич (Хорватия) — 6:4, 2:6, 2:6.