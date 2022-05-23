Надежда Петрова объяснила, почему «Ролан Гаррос» больше подходит Рублёву, чем Медведеву

Двукратная полуфиналистка «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, бывшая третья ракетка мира Надежда Петрова рассказала, почему, по её мнению, у россиянина Андрея Рублёва больше шансов хорошо выступить на Открытом чемпионате Франции, чем у его соотечественника Даниила Медведева. Турнир проходит на грунте.

«Это покрытие больше подходит теннисистам невысокого и среднего роста. Оно немного скользкое, поэтому можно подъехать к мячу. Но после такого шпагата спортсмену небольшого роста проще вернуться в игру. Высокому теннисисту сложнее: пока из неудобного положения соберёшься и доберёшься до центра на исходную позицию, пройдёт много времени.

Кроме того, на грунте обычно более затяжные розыгрыши. А чем больше рост, тем сложнее передвигаться по корту. Высокие спортсмены любят быстрый теннис: сильная подача, выход к сетке. Так проще обмануть, обвести противника. Потому что покрытие после отскока гасит скорость удара.

Андрей как раз среднего роста и неплохо играет на грунте. У него есть титулы, он побеждал сильных игроков. А Медведев повыше и не раз говорил на пресс-конференциях, что ему это покрытие не нравится. В прошлом году он дошёл до четвертьфинала «Ролан Гаррос». Может быть, за это время поменял своё мнение. Но, конечно, когда в голове эта мысль вертится и сам в неё веришь, то психологически сложно», — цитирует Петрову «RT на русском».

Призовые звёзд тенниса на «Ролан Гаррос» – 2022: