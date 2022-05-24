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Плишкова раскритиковала лишение Уимблдона очков. Она потеряет 1,3 тыс. за финал 2021 года

Плишкова раскритиковала лишение Уимблдона очков. Она потеряет 1,3 тыс. за финал 2021 года
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Восьмая ракетка мира чешка Каролина Плишкова раскритиковала WTA за решение лишить Уимблдон рейтинговых очков. Плишкова – прошлогодняя финалистка турнира, у неё не получится защитить 1300 баллов.

«Это очень плохо, особенно для меня. Конечно, Барти там выиграла больше, но я не думаю, что ей будет не хватать этих очков (чемпионка Уимблдона-2021 Эшли Барти завершила карьеру в начале сезона 2022. – Прим. «Чемпионата»).

Считаю это решение несправедливым. Но, наверное, ничего не поделаешь. Я всё равно хочу туда поехать и выступить, потому что я играю не за очки и даже не за деньги. Я просто хочу выигрывать, добиваться успеха и взять трофей, к которому была близка в прошлом году.

В моём возрасте я уже не гонюсь за очками. Даже если я буду 50-й в рейтинге, у меня только одна цель – выиграть турнир «Большого шлема», брать трофеи. Пока я попадаю в сетку, очки меня не волнуют. И я могу приехать туда, проиграть в первом круге и всё равно потерять очки.

Но это не меняет того, что я считаю решение неправильным – и даже не со стороны Уимблдона, а со стороны WTA. Среди игроков было много обсуждений. Но что-то изменить уже будет сложно, потому что тут ещё политический аспект. Думаю, у игроков не получится что-то изменить.

WTA вообще никому не помогла. Да, они наказали Уимблдон, но большинство игроков, которые любят теннис, всё равно приедут и выступят. Так что в основном они наказали игроков, поэтому я совсем не понимаю это решение и считаю его не очень логичным», — сказала Плишкова на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

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