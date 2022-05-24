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Скандал с отстранением россиян на Уимблдоне: теннисисты уже бойкотируют турнир, будут ли играть Джокович и Надаль?

Будет ли бойкот? Уимблдон уже теряет теннисистов после скандала с отстранением россиян
Даниил Сальников
Джокович ест траву на корте Уимблдона
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Многие игроки, включая действующего чемпиона Новака Джоковича, пострадали после лишения Уимблдона рейтинговых очков. Кто же там сыграет?

После того, как организаторы Уимблдона отстранили от участия в турнире всех российских и белорусских игроков, Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) лишила это известное во всём мире соревнование рейтинговых очков. Это означает, что по окончании розыгрыша-2022 все очки, заработанные теннисистами в 2021 году, сгорят, а новых они набрать не смогут. И в этой ситуации наиболее пострадавшими становятся те, кто год назад добрался до решающих стадий. Так у чемпиона Новака Джоковича сгорят 2000 баллов. В этой ситуации теннисисты уже задумываются – надо ли им ехать на Туманный альбион.

Французский теннисист Люка Пуй чуть ли не первым заявил, что, скорее всего, не поедет на Уимблдон из-за лишения турнира рейтинговых очков. «Я не согласен с решением по отстранению российских игроков. Понимаю их разочарование и несправедливость этого. Знаю, что они тут ни при чём. Но после лишения Уимблдона рейтинговых очков ситуация стала несправедливой для 240 игроков вместо 12. Это не было единогласным решением, насколько я знаю. Сперва я решил не играть на Уимблдоне. Потом сказал себе: нет, это всё же «Большой шлем», ты поедешь. И заявился на турниры на травяных кортах. Но думаю, что всё же не поеду. Тем более, что призовой фонд не будет таким, как ожидалось. Он будет уменьшен», — приводит слова Пуя L'Equipe.

Итальянец Фабио Фоньини тоже задумался, стоит ли ему ехать на Туманный альбион. «Знаете, я не лучшим образом чувствую себя на траве. Слышал, что призовые на Уимблдоне будут уменьшены. Если это случится, я лучше проведу отпуск на Форментере (испанский остров в Средиземном море. — Прим. «Чемпионата»)», — задумался теннисист на пресс-конференции. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» и экс первая ракетка мира Наоми Осака тоже намекнула, что может не принять участия в Уимблдоне-2022: «Я не на сто процентов уверена, что приеду на Уимблдон. Я из тех игроков, кто получает мотивацию, когда смотрит, как поднимается рейтинг. У меня чувство, что для меня это будет что-то вроде выставочного турнира, если я выступлю на Уимблдоне без очков. Знаю, что это не так. Но мой мозг чувствует именно это. Я не могу выкладываться на сто процентов, когда речь идёт о чём-то вроде выставочного турнира. Я ещё не приняла решения. Но больше склоняюсь к тому, чтобы не играть, учитывая нынешние обстоятельства».

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Первая ракетка Великобритании Кэмерон Норри раскритиковал решение ATP о лишении Уимблдона рейтинговых очков и допустил бойкот турнира со стороны игроков: «Уимблдон — особенный турнир. Но, как мне кажется, многие топ-игроки откажутся от выступления, они будут готовиться к хардовым турнирам. Особенно те, кого не сильно заботят призовые. Конечно, сейчас мы находимся в очень тяжёлой ситуации из-за событий на Украине. Для меня это сложно. Получается, что ты играешь без какой-то цели. Сильно меняется рейтинговая система. Они забрали фактически суммарно 6000 очков. Я не говорил со многими теннисистами, но, как мне кажется, большинство из них расстроены этим»,

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Большинство комментариев от игроков сводятся к тому, что на Уимблдон могут не поехать теннисисты, которым не надо беспокоиться о призовых и кто не играл в прошлом году на турнире или набрал минимальное количество очков. Под эту категорию лучше всего подпадает 21-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль, который в 2021-м пропустил главное соревнование на траве.

Что думает испанец о лишении Уимблдона рейтинговых очков? «У меня нет чёткого мнения по этому поводу. Всегда существует правление или человек, принимающий решение, и все игроки должны ему следовать. У каждого игрока есть своё мнение по всем вопросам, но в этом мире нам нужен тот, кто будет принимать решения. Не имеет значения, согласен я или нет. В конце концов, я понимаю обе стороны. Уважаю и понимаю позицию Уимблдона, без сомнения, но, с другой стороны, я понимаю и уважаю стремление ATP защищать своих членов», — сказал испанец после стартовой победы на «Ролан Гаррос» — 2022.

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А что же Джокович – самый пострадавший от решения лишить Уимблдон рейтинговых очков? Ведь в прошлом году он стал чемпионом турнира, получил 2000 баллов и теперь не сможет их защитить, рискуя отдать 1-е место в рейтинге Медведеву или Звереву. «Я расстроен, потому что в общей сложности не смогу защитить 4000 очков (за Australian Open и Уимблдон). Но я рад, что ATP и руководящие органы встали на защиту игроков. Это демонстрирует турнирам «Большого шлема», что, если они примут ошибочное решение – а это сделал Уимблдон – у него будут последствия. Уимблдон всё равно остаётся Уимблдоном, он всегда был моей детской мечтой. Я никогда не рассматривал его в качестве средства по набору рейтинговых очков, но я понимаю группу пострадавших игроков. Это безвыходная ситуация», — сказал Джокович на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос».

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Любопытно, что на той же пресс-конференции Джокович заявил, что у него есть сведения, что организаторы Уимблдона рассматривал альтернативные варианты решения вместо отстранения россиян, но все их отвергли: «Несколько дней назад я узнал, что были и другие варианты – другие рекомендации от правительства Великобритании (помимо запрета на выступление российских и белорусских игроков), но они всё равно решили сами, не посоветовавшись ни с кем. Организаторы могли бы учесть, к примеру, рекомендации ATP и WTA по выставочным мероприятиям с игроками из России, Беларуси и Украины, играющими во время турниров «Большого шлема», или кто-то может сыграть в миксте и отдать все деньги пострадавшим на Украине. Что-то в этом роде. Было много разных идей, но связи с Уимблдоном не было. Это просто неправильно. Были решения лучше, чем затрагивать сразу две группы игроков. Должны быть какие-то стандарты, критерии и взаимное уважение. Трудно сказать, что правильно, а что – нет. Это одна из тех ситуаций, где в проигрыше все».

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