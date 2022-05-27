Джон Макинрой выбрал главного фаворита «Ролан Гаррос» между Надалем и Джоковичем

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой рассказал, что считает 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича главным фаворитом Открытого чемпионата Франции, однако с минимальным преимуществом над 21-кратным победителем ТБШ Рафаэлем Надалем.

«Не думаю, что нам стоит сильно беспокоиться о Рафе на «Ролан Гаррос». Если вы посмотрите на его послужной список, то увидите, что просто невероятно, насколько он хорош.

Джокович? Я не уверен, что он находится на своём лучшем уровне. Но он приближается к нему.

Новак умеет превращать эти ситуации во что-то позитивное. Это очень трудно сделать. Внезапно он проигрывает Алькарасу [в Мадриде], что происходит? Он выигрывает в Риме. Теперь, похоже, Новак Джокович вернулся! Ему 35 лет, он в невероятной форме. Конечно, если бы мне пришлось выбирать фаворита, я бы всё равно выбрал его. Но с незначительным перевесом!» — приводит слова Макинроя Eurosport.

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