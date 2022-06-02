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18-летняя Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции — 2022

18-летняя Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции — 2022
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18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции – 2022.

В полуфинальной встрече Гауфф (18) обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Гауфф один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан — ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.

За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1).

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.

Ролан Гаррос (ж). 1/2 финала
02 июня 2022, четверг. 17:50 МСК
Мартина Тревизан
59
Италия
Мартина Тревизан
М. Тревизан
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		1  
6 		6  
         
Кори Гауфф
23
США
Кори Гауфф
К. Гауфф
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