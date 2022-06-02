18-летняя Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции — 2022

18-летняя американская теннисистка Кори Гауфф вышла в финал Открытого чемпионата Франции – 2022.
В полуфинальной встрече Гауфф (18) обыграла представительницу Италии Мартину Тревизан со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут. Гауфф один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из 11. На счету Тревизан — ни одного эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из пяти.
За титул на «Ролан Гаррос» — 2022 Гауфф сразится с чемпионкой 2020 года, первой ракеткой мира польской теннисисткой Игой Свёнтек (1).
Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составил € 43,6 млн. Его действующей победительницей является чешка Барбора Крейчикова, сложившая чемпионские полномочия уже в первом раунде текущего розыгрыша.
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