Видеообзор рекордной победы Иги Свёнтек, принесшей ей второй титул на «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек во второй раз в карьере вышла в финал грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции – и во второй раз завоевала титул. В решающем матче Свёнтек за 1 час 8 минут нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3, выиграв 35-й матч подряд, что является лучшим достижением в XXI веке.
Первый сет у Гауфф откровенно не получился. Всего за 33 минуты она проиграла его со счётом 1:6. Однако вторую партию Кори начала агрессивно, понимая, что ей терять уже нечего, быстро подловила соперницу на ошибках, сделала брейк и сама удачно подала – 2:0. Но затем Ига разозлилась как следует и взяла пять геймов подряд – 5:2. Под конец сета Гауфф удалось взять ещё один гейм, но вскоре всё закончилось – 6:1, 6:3 за 1 час 8 минут.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Roland Garros.
- 4 июня 2022
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