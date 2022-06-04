Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видеообзор рекордной победы Иги Свёнтек, принесшей ей второй титул на «Ролан Гаррос»

Видеообзор рекордной победы Иги Свёнтек, принесшей ей второй титул на «Ролан Гаррос»
Комментарии

Первая ракетка мира 21-летняя польская теннисистка Ига Свёнтек во второй раз в карьере вышла в финал грунтового турнира «Большого шлема» — Открытого чемпионата Франции – и во второй раз завоевала титул. В решающем матче Свёнтек за 1 час 8 минут нанесла поражение 18-й сеяной Кори Гауфф из США со счётом 6:1, 6:3, выиграв 35-й матч подряд, что является лучшим достижением в XXI веке.

Первый сет у Гауфф откровенно не получился. Всего за 33 минуты она проиграла его со счётом 1:6. Однако вторую партию Кори начала агрессивно, понимая, что ей терять уже нечего, быстро подловила соперницу на ошибках, сделала брейк и сама удачно подала – 2:0. Но затем Ига разозлилась как следует и взяла пять геймов подряд – 5:2. Под конец сета Гауфф удалось взять ещё один гейм, но вскоре всё закончилось – 6:1, 6:3 за 1 час 8 минут.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Roland Garros.

Непобедимая! Ига Свёнтек второй раз взяла Париж и установила рекорд XXI века Непобедимая! Ига Свёнтек второй раз взяла Париж и установила рекорд XXI века
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022