Непобедимая! Ига Свёнтек второй раз взяла Париж и установила рекорд XXI века

Польская теннисистка Ига Свёнтек второй раз в карьере взяла титул в Париже! За те полтора года, которые прошли с её успеха в 2020 году, она проделала огромный путь. Тогда она была мало кому известной теннисисткой, а сейчас стала непобедимая первая ракетка мира. Принцесса превратилась в королеву.

Состав участниц женского одиночного финала вряд ли вызвал у кого-то удивление. Про Игу Свёнтек вообще всё понятно. Польская теннисистка не просто первая ракетка мира. На сегодняшний день ей нет равных в туре. К решающему поединку «Ролан Гаррос» — 2022 она подошла с серией побед из 34 матчей, сравнявшись по этому показателю с Сереной Уильямс (2013 год). Ига не знала поражений с февраля. С тех пор она завоевала пять титулов подряд на таких крупных турнирах, как Доха, Индиан-Уэллс, Майами, Штутгарт и Рим.

Что касается соперницы Иги, то 18-летняя американка Кори Гауфф хоть и не столь титулована, но достаточно известна в туре и уже успела сделать себе имя. В 14 лет она выиграла юниорский «Ролан Гаррос», рано перешла в профессионалы и постепенно пробиралась вверх по рейтинговой лестнице. На счету Гауфф победы над действующими игроками топ-10 – Бадосой, Соболенко, Осакой и Бертенс. А также Кори победила во время турнира в Риме-2021 на тот момент первую ракетку мира Эшли Барти. В том же году американка установила свой лучший на тот момент результат на «Шлемах» — четвертьфинал «Ролан Гаррос». Сейчас 18-летняя Гауфф в Париже стала самой юной финалисткой «Шлемов» после Марии Шараповой (Уимблдон-2004) и самой юной финалисткой «Ролан Гаррос» с 2001 года (Ким Клейстерс).

Добавим, что Кори Гауфф в воскресенье сыграет ещё и в парном финале. А накануне главного матча в одиночке Свёнтек высказалась о своей сопернице: «Я очень рада, что у неё всё хорошо, потому что я думаю, что на неё также оказывается огромное давление в её жизни. Всегда тяжело быть самой молодой и той, за которой должно быть будущее. Я счастлива, что у неё в этом плане всё хорошо, потому что уверена, что ей потребовалось много энергии, чтобы сделать всё правильно. Но я не могу судить, потому что не знаю, что происходит у неё внутри. Но, судя по тому, что я вижу на корте, она развивается с каждым годом. И когда я вижу её, обычно забываю, что ей 18 лет. Она играет очень стабильно. Вы можете видеть, как она прогрессирует, и я думаю, что это самое главное».

Ранее соперницы встречались дважды, и в обоих случаях Ига победила в двух сетах – в Риме-2021 и Майами-2022. Первый сет у Гауфф откровенно не получился. Всего за 33 минуты она его проиграла со счётом 1:6. Однако вторую партию Кори начала агрессивно, понимая, что ей терять уже нечего, быстро подловила соперницу на ошибках, сделала брейк и сама удачно подала – 2:0. Но затем Ига разозлилась как следует и взяла пять геймов подряд – 5:2. Под конец сета Гауфф удалось взять ещё один гейм, но вскоре всё закончилось – 6:1, 6:3 за 1 час 10 минут.

Вот так Ига Свёнтек второй раз в карьере выиграла «Ролан Гаррос», пройдя нелёгкий путь в полтора года от принцессы до королевы. Таким образом, польская теннисистка продлила свою серию побед до 35 матчей, которая началась ещё в феврале. По этому показателю она опередила Серену Уильямс (2013) и догнала Винус Уильямс (2000), установив рекорд XXI века (то есть с 1 января 2001 года).

Серия побед Иги Свёнтек (35):



Доха (5 побед): Голубич, Касаткина, Соболенко, Саккари, Контавейт.

Индиан-Уэллс (6): Калинина, Таусон, Кербер, Кис, Халеп, Саккари.

Майами (6): Голубич, Бренгл, Гауфф, Квитова, Пегула, Осака.

Кубок Билли Джин Кинг (2): Присэкариу, Бузэрнеску.

Штутгарт (4): Лис, Радукану, Самсонова, Соболенко.

Рим (5): Русе, Азаренко, Андрееску, Соболенко, Жабер.

«Ролан Гаррос» (7): Цуренко, Риске, Ковинич, Циньвэнь, Пегула, Касаткина, Гауфф.

Следующие ориентиры для Иги – серия из 37 побед Мартины Хингис в 1997 году и Моники Селеш с 36 успешными матчами в 1990-м. Это лучшие результаты за последние 32 года. Любопытно, что за победу в Париже-2022 Свёнтек получила € 2,2 млн – это на € 0,6 млн больше, чем за такой же трофей в 2020-м. В воскресенье «Ролан Гаррос» завершится мужским финалом в одиночном разряде Надаль – Рууд.