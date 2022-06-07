Арина Соболенко обыграла украинку Катерину Байндль на старте турнира в Хертогенбосхе

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В стартовом для себя матче первая сеяная Соболенко обыграла представительницу Украины Катерину Байндль (Козлову) со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Соболенко десять раз подала навылет, допустила одиннадцать двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати. На счету Байндль — три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде Соболенко сразится с представительницей Нидерландов Арианне Хартоно (WC).

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.