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Арина Соболенко обыграла украинку Катерину Байндль на старте турнира в Хертогенбосхе

Арина Соболенко обыграла украинку Катерину Байндль на старте турнира в Хертогенбосхе
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Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды).

В стартовом для себя матче первая сеяная Соболенко обыграла представительницу Украины Катерину Байндль (Козлову) со счётом 6:4, 6:1. Встреча продлилась 1 час 23 минуты. Соболенко десять раз подала навылет, допустила одиннадцать двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из одиннадцати. На счету Байндль — три эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором раунде Соболенко сразится с представительницей Нидерландов Арианне Хартоно (WC).

Призовой фонд соревнований составил € 203 024. Действующей чемпионкой является американка Элисон Риске, завоевавшая титул в 2019 году.

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
07 июня 2022, вторник. 15:30 МСК
Арина Соболенко
6
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Катерина Байндль
142
Украина
Катерина Байндль
К. Байндль
Комментарии
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