Даниил Медведев: мне не нужно защищать много очков на траве

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над белорусом Ильёй Ивашко в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе — 7:6 (10:8), 6:4.

«В начале первого сета я играл не так хорошо, но в конце концов нам обоим удалось найти свой ритм, были отличные розыгрыши. Всё решили буквально несколько очков. Иногда я здорово подавал, а при счёте 8:8 на тай-брейке мне повезло, что мяч перелетел через сетку, но в теннисе иногда такое бывает. Так что сегодня я был лучше в решающие моменты, а иногда удача была на моей стороне, и это имело большое значение.

Мне не нужно защищать много очков на траве, и здорово, что я начал выигрывать уже на первом турнире. Каждая победа приносит очки, и чем дальше, тем выше ты поднимаешься», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.