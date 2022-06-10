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Даниил Медведев: мне не нужно защищать много очков на траве

Даниил Медведев: мне не нужно защищать много очков на траве
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Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над белорусом Ильёй Ивашко в четвертьфинале турнира в Хертогенбосхе — 7:6 (10:8), 6:4.

«В начале первого сета я играл не так хорошо, но в конце концов нам обоим удалось найти свой ритм, были отличные розыгрыши. Всё решили буквально несколько очков. Иногда я здорово подавал, а при счёте 8:8 на тай-брейке мне повезло, что мяч перелетел через сетку, но в теннисе иногда такое бывает. Так что сегодня я был лучше в решающие моменты, а иногда удача была на моей стороне, и это имело большое значение.

Мне не нужно защищать много очков на траве, и здорово, что я начал выигрывать уже на первом турнире. Каждая победа приносит очки, и чем дальше, тем выше ты поднимаешься», — приводит слова Медведева пресс-служба АТР.

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