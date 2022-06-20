Илья Ивашко встретится с Циципасом во втором круге турнира на Мальорке

Белорусский теннисист Илья Ивашко (40-й в рейтинге ATP) обыграл финна Эмиля Руусувуори (48-й в рейтинге ATP) в рамках травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания).

Илья победил своего оппонента со счётом 6:4, 6:1. Поединок длился 1 час 29 минут. На счету Ивашко семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Эмиль Руусувуори трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Илья Ивашко становится первым соперником грека Стефаноса Циципаса (6-й в рейтинге ATP) в рамках травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания), где они встретятся во втором круге. Последним турниром Циципаса был травяной турнир в Галле (Германия), где он проиграл Нику Кирьосу (Австралия).