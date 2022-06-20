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Илья Ивашко встретится с Циципасом во втором круге турнира на Мальорке

Илья Ивашко встретится с Циципасом во втором круге турнира на Мальорке
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Белорусский теннисист Илья Ивашко (40-й в рейтинге ATP) обыграл финна Эмиля Руусувуори (48-й в рейтинге ATP) в рамках травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания).

Илья победил своего оппонента со счётом 6:4, 6:1. Поединок длился 1 час 29 минут. На счету Ивашко семь эйсов, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти возможных. Эмиль Руусувуори трижды подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из трёх.

Таким образом, Илья Ивашко становится первым соперником грека Стефаноса Циципаса (6-й в рейтинге ATP) в рамках травяного турнира ATP-250 на Мальорке (Испания), где они встретятся во втором круге. Последним турниром Циципаса был травяной турнир в Галле (Германия), где он проиграл Нику Кирьосу (Австралия).

Мальорка. 1-й круг
20 июня 2022, понедельник. 14:10 МСК
Илья Ивашко
40
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		1  
         
Эмиль Руусувуори
48
Финляндия
Эмиль Руусувуори
Э. Руусувуори
Комментарии
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