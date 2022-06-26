Алькарас — о подготовке к Уимблдону: смотрю тренировки лучших игроков на траве
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19-летний испанский теннисист Карлос Алькарас (седьмой в рейтинге ATP) рассказал, как он готовится к предстоящему Уимблдону.
«Я стараюсь смотреть тренировки лучших игроков на траве, чтобы пытаться скопировать некоторые вещи. Я всегда смотрю видео Федерера, Джоковича, Рафы, Энди Маррея, пытаясь скопировать их движения и прочее. Дэн Эванс очень хорошо играет на траве. Самое трудное для меня — это двигаться. Мне трудно хорошо передвигаться по траве. Думаю, что мне лучше всего играть агрессивно и сразу идти к сетке», — приводит слова Карлоса Алькараса Eurosport.co.uk.
Карлос Алькарас завтра в первом круге Уимблдона встретится с немцем Ян-Леннардом Штруффом (158-й в рейтинге ATP). Призовой фонд турнира составил £ 40 350 000.
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