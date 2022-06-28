В ATP обратились к Марину Чиличу, который внезапно снялся с Уимблдона

Пресс-служба ATP оставила комментарий под постом хорватского теннисиста Марина Чилича, который в последний момент снялся с Уимблдона 2022 года из-за коронавируса. Ранее Чилич написал: «Ребята, с грустью сообщаю, что получил положительный результат теста на COVID-19. Я самоизолировался и надеялся, что буду готов к старту турнира, но, к сожалению, всё ещё чувствую себя плохо и не могу конкурировать на своём уровне. Мне очень тяжело покидать Уимблдон и завершать свой сезон на траве таким образом. С нетерпением жду новых соревнований на траве в следующем году!»
«Выздоравливай скорее», — отмечается в сообщении пресс-службы ATP в комментариях.
Напомним, действующим победителем Уимблдона является Новак Джокович. В финале 2021 года он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Джокович — шестикратный чемпион Уимблдона.
Как Серена Уильямс готовится к Уимблдону:
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