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В ATP обратились к Марину Чиличу, который внезапно снялся с Уимблдона

В ATP обратились к Марину Чиличу, который внезапно снялся с Уимблдона
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Пресс-служба ATP оставила комментарий под постом хорватского теннисиста Марина Чилича, который в последний момент снялся с Уимблдона 2022 года из-за коронавируса. Ранее Чилич написал: «Ребята, с грустью сообщаю, что получил положительный результат теста на COVID-19. Я самоизолировался и надеялся, что буду готов к старту турнира, но, к сожалению, всё ещё чувствую себя плохо и не могу конкурировать на своём уровне. Мне очень тяжело покидать Уимблдон и завершать свой сезон на траве таким образом. С нетерпением жду новых соревнований на траве в следующем году!»

«Выздоравливай скорее», — отмечается в сообщении пресс-службы ATP в комментариях.

Напомним, действующим победителем Уимблдона является Новак Джокович. В финале 2021 года он обыграл итальянца Маттео Берреттини. Джокович — шестикратный чемпион Уимблдона.

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