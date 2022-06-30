«Огонь». Анастасия Павлюченкова оценила форму, в которой Мария Саккари играет на Уимблдоне

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова оставила комментарий под постом гречанки Марии Саккари в социальных сетях. Ранее Саккари опубликовала свои фотографии с турнира и подписала их: «Рада вернуться на Уимблдон».
«Форма огонь», — написала Павлюченкова в комментариях.
Фото: из личного архива марии саккари
Фото: из личного архива марии саккари
В первом круге Уимблдона Мария Саккари обыграла Зои Хивз из Австралии со счётом 6:1, 6:4, а во втором раунде оказалась сильнее болгарки Виктории Томовой (6:4, 6:3). В третьем круге её соперницей станет немка Татьяна Мария. Матч состоится завтра, 1 июля.
Напомним, действующей чемпионкой Уимблдона у женщин является австралийка Эшли Барти, которая в марте завершила карьеру в возрасте 25 лет.
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