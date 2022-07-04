«Скоро». Экс-хоккеист Кольцов — на вопрос, когда Арина Соболенко уйдёт в декретный отпуск

Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новое видео со своим возлюбленным, бывшим хоккеистом сборной Беларуси, а ныне тренером Константином Кольцовым.

Соболенко проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Когда в декрет?» — спросил один из подписчиков. Арина записала видео, на котором на вопрос отвечает Кольцов.

Соболенко: Мне задают вопрос: «Когда в декрет?»

Кольцов: Скоро.

В данный момент Соболенко находится в Майами (США), где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропускает Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок проходит без начисления рейтинговых баллов.