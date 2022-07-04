«Скоро». Экс-хоккеист Кольцов — на вопрос, когда Арина Соболенко уйдёт в декретный отпуск
Поделиться
Шестая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новое видео со своим возлюбленным, бывшим хоккеистом сборной Беларуси, а ныне тренером Константином Кольцовым.
Соболенко проводила в социальных сетях рубрику «Вопрос-Ответ». «Когда в декрет?» — спросил один из подписчиков. Арина записала видео, на котором на вопрос отвечает Кольцов.
Соболенко: Мне задают вопрос: «Когда в декрет?»
Кольцов: Скоро.
В данный момент Соболенко находится в Майами (США), где готовится к хардовой части сезона. Арина, как и другие российские и белорусские теннисистки, пропускает Уимблдон-2022 из-за решения LTA. Турнир «Большого шлема» на траве в связи с отстранением россиянок и белорусок проходит без начисления рейтинговых баллов.
Комментарии
- 4 июля 2022
-
01:10
-
00:59
-
00:49
-
00:39
-
00:15
- 3 июля 2022
-
23:49
-
23:47
-
23:32
-
23:28
-
23:14
-
23:14
-
22:43
-
22:24
-
21:48
-
21:40
-
21:11
-
21:03
-
20:28
-
20:03
-
19:43
-
18:30
-
17:58
-
17:48
-
17:19
-
17:19
-
16:30
-
16:00
-
15:59
-
15:55
-
15:31
-
15:13
-
14:35
-
14:00
-
13:05
-
12:20
Партнерский контент