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36-летний Рафаэль Надаль заявил, что уже устал отвечать на вопросы о здоровье

36-летний Рафаэль Надаль заявил, что уже устал отвечать на вопросы о здоровье
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, 36-летний испанец Рафаэль Надаль заявил, что уже устал обсуждать вопросы, касающиеся его здоровья.

«Я немного устал говорить о своём теле. Дело не в том, что я не хочу отвечать на ваш вопрос. Но в то же время я иногда устаю от себя, от всех проблем, которые у меня возникают. Я предпочитаю не говорить об этом сейчас. Прошу прощения за это. Но я выступаю на турнире, и мне нужно продолжать, не так ли?

Я уважаю всех своих соперников. Я просто стараюсь изо всех сил каждый божий день. На данный момент я достаточно здоров, чтобы продолжать бороться за то, чего я хочу», — приводит слова Надаля Daily Express.

Напомним, в матче четвёртого круга Уимблдона Рафаэль Надаль обыграл представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсхулпа со счётом 6:4, 6:2, 7:6 (8:6). За путёвку в полуфинал Надаль сразится с американцем Тейлором Фритцем (11), который является единственным игроком в сетке, не проигравшим пока ни одного сета.

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