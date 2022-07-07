Скупски и Кравчик выиграли Уимблдон-2022 в смешанном парном разряде
Поделиться
Британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик стали победителями Уимблдонского теннисного турнира в смешанном парном разряде. В финале вторые сеяные Скупски и Кравчик нанесли поражение австралийской паре Мэттью Эбден/Саманта Стосур со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.
Скупски и Кравчик шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали все три возможности взять подачу соперников. Эбден и Стосур выполнили два эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали один из пяти брейк-пойнтов.
34-летний Скупски – восьмая ракетка мира в парном разряде. 28-летняя Кравчик – 13-я в женском парном рейтинге. Оба выступают на Уимблдоне-2022 только в парном разряде и миксте.
Комментарии
- 7 июля 2022
-
23:04
-
23:02
-
22:12
-
22:08
-
21:51
-
21:43
-
21:40
-
21:12
-
20:55
-
20:39
-
20:13
-
20:00
-
19:52
-
19:26
-
19:15
-
19:09
-
17:58
-
17:39
-
17:24
-
16:21
-
16:07
-
15:37
-
15:29
-
15:08
-
14:48
-
14:03
-
13:00
-
12:40
-
11:37
-
10:51
-
10:17
-
10:04
-
08:48
-
08:30
-
08:25
Партнерский контент