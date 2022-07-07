Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Скупски и Кравчик выиграли Уимблдон-2022 в смешанном парном разряде

Скупски и Кравчик выиграли Уимблдон-2022 в смешанном парном разряде
Комментарии

Британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик стали победителями Уимблдонского теннисного турнира в смешанном парном разряде. В финале вторые сеяные Скупски и Кравчик нанесли поражение австралийской паре Мэттью Эбден/Саманта Стосур со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Скупски и Кравчик шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали все три возможности взять подачу соперников. Эбден и Стосур выполнили два эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали один из пяти брейк-пойнтов.

34-летний Скупски – восьмая ракетка мира в парном разряде. 28-летняя Кравчик – 13-я в женском парном рейтинге. Оба выступают на Уимблдоне-2022 только в парном разряде и миксте.

Уимблдон — микст. Финал
07 июля 2022, четверг. 21:10 МСК
Мэттью Эбден
Австралия
Мэттью Эбден
Саманта Стосур
Австралия
Саманта Стосур
М. Эбден С. Стосур
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3  
6 		6  
         
Нил Скупски
Великобритания
Нил Скупски
Дезире Кравчик
США
Дезире Кравчик
Н. Скупски Д. Кравчик
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022