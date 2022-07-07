Скупски и Кравчик выиграли Уимблдон-2022 в смешанном парном разряде

Британец Нил Скупски и американка Дезире Кравчик стали победителями Уимблдонского теннисного турнира в смешанном парном разряде. В финале вторые сеяные Скупски и Кравчик нанесли поражение австралийской паре Мэттью Эбден/Саманта Стосур со счётом 6:4, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 26 минут.

Скупски и Кравчик шесть раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и использовали все три возможности взять подачу соперников. Эбден и Стосур выполнили два эйса, трижды ошиблись на подаче и реализовали один из пяти брейк-пойнтов.

34-летний Скупски – восьмая ракетка мира в парном разряде. 28-летняя Кравчик – 13-я в женском парном рейтинге. Оба выступают на Уимблдоне-2022 только в парном разряде и миксте.