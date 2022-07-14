Муратоглу оценил перспективы Надаля, Джоковича и Федерера

Известный теннисный тренер Патрик Муратоглу, под чьим руководством занимается бывшая первая ракетка мира, румынка Симона Халеп, оценил текущую форму и ближайшие перспективы многократных победителей ТБШ — Рафаэля Надаля, Новака Джоковича и Роджера Федерера.

«Рафаэль Надаль продемонстрировал одну из лучших игр в своей жизни, не так давно победив Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции по теннису, но ему всё ещё приходится бороться с травмами.



Новак — самый молодой из троих и находится в отличной физической форме. Так что у него есть шанс играть на высоком уровне ещё несколько лет. Но, возможно, он не сможет выступить на следующих двух турнирах «Большого шлема» — на US Open и Открытом чемпионате Австралии. Это означает, что его следующий шанс завоевать титул может быть только в следующем году на «Ролан Гаррос», где Рафа чувствует себя как дома.



Роджеру скоро исполнится 41 год, и он планирует вернуться к соревнованиям на Кубке Лэйвера и на турнире Swiss Indoors в Базеле. Будет круто увидеть его на корте, но чтобы он выиграл ещё один мэйджор — очень маловероятно», — приводит слова Муратоглу Tennis World USA со ссылкой на его соцсети.