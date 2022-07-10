Семикратный! Джоковича в финале Уимблдона не остановили даже крики Кирьоса

В финале Уимблдона-2022 Новак Джокович был неудержим, его не остановили даже вопли Ника Кирьоса. Знаменитый серб – теперь уже семикратный чемпион Уимблдона.

Итоги 14-го дня. 10 июля, воскресенье

В воскресенье на Уимблдоне наступила кульминация турнира – определялся чемпион в мужском одиночном разряде. В решающий матч пробились 20-кратный чемпион мэйджоров Новак Джокович и дебютант этой стадии «Шлемов» австралиец Ник Кирьос. Стоит напомнить, что Кирьосу не пришлось даже играть в полуфинале, поскольку его соперник Рафаэль Надаль снялся с турнира из-за травмы мышц живота. Знаменитый испанец планирует вернуться в тур к «Мастерсу» в Монреале.

Вообще, для Джоковича, посеянного сейчас под первым номером, это уже 32-й по счёту финал на мэйджоре. В этот раз до решающего матча он добрался, справившись с корейцем Квон Сон У, австралийцем Танаси Коккинакисом, сербом Миомиром Кецмановичем (25), голландцем Тимом ван Рейтховеном (WC), итальянцем Янником Синнером (10) и британцем Кэмероном Норри (9). Причём Квон Сон У, ван Рейтховену и Норри серб проиграл по сету, а с Синнером и вовсе был вынужден спасаться со счёта 0:2 по партиям.

Кирьос провёл два пятисетовика – в первом круге с британцем Полом Джаббом (WC) и в 4-м раунде с американцем Брэндоном Накашимой. Во 2-м круге с сербом Филипом Краиновичем (26) и в 1/4 финала с чилийцем Кристьяном Гарином австралиец не отдал соперникам ни партии. Ну а в 3-м раунде Ник в четырёх партиях выбил из сетки грека Стефаноса Циципаса (4), попутно устроив шоу с традиционными для себя криками, выяснениями отношений с судьями, обвинениями соперника во всех грехах, за что получил штраф, но зато вышел в следующий круг.

Теннисисты ранее встречались дважды, причём довольно давно – в начале 2017 года. И тогда на двух турнирах подряд – в Акапулько и Индиан-Уэллсе – Кирьос неожиданно обыграл более именитого соперника, причём оба раза в двух сетах. Австралиец отлично подавал, выполнил множество эйсов и не позволил сербу ни разу сделать брейк. Джокович так расстроился после первого поражения, что отсидел на пресс-конференции всего минуту и, толком не ответив ни на один вопрос, стремительно покинул зал.

Семикратный чемпион «Шлемов» Матс Виландер заявил, что в финале Уимблдона подача может стать главным оружием Кирьоса: «Очевидно, что на бумаге фаворитом матча является Новак Джокович, но Ник Кирьос отлично подаёт, возможно, лучше, чем кто-либо после Пита Сампраса. Пока непонятно, как Новак будет возвращать так много мячей обратно в игру, но всё же это Новак Джокович. Я думаю, всё будет зависеть от Ника и от того, как он будет подавать. Если на финал придётся его лучший день в плане подачи, у него будет шанс. Но, судя по базовым показателям, Нику будет очень тяжело. Да, Джокович фаворит, но я хочу, чтобы Ник сыграл отлично, чтобы у нас был шикарный финал».

И действительно, Ник поначалу ошеломил своего именитого соперника пушечными подачами. Серб ничего не мог противопоставить Кирьосу на приёме в первом сете, зато сам в 5-м гейме довольно легко позволил австралийцу сделать брейк – 2:3. Лишь во время подачи Ника на сет Джокович впервые добрался до счёта «ровно» в гейме соперника. Но было уже поздно – первую партию уверенно выиграл Кирьос – 6:4 за 32 минуты. В 4-м гейме 2-й партии Ник на мгновение потерял концентрацию, и Новак добился брейка под ноль – 3:1. При счёте 5:3 была затяжная подача серба на сет. Джокович спасся с четырёх брейк-пойнтов и всё же добился своего – 6:3 за 40 минут. Вот так Новак впервые за три матча взял сет у Кирьоса, ну а счёт финала сравнялся – 1:1. Добавим, что в боксе Джоковича самой активной болельщицей была его жена Елена, которая заметно выделялась на фоне толпы в своём шикарном розовом платье. Для неё этот день был важен ещё и потому, что ровно восемь лет назад они с Новаком сыграли свадьбу.

Третий сет начался с двух брейк-пойнтов Джоковича, но австралиец удержал свою подачу. После этого теннисисты держали свои геймы, показывая при этом супертеннис и балуя зрителей твинерами, укороченными, ударами по линиям и переводами вдоль троса. В какой-то момент Ник Кирьос уже начал разговаривать не сам с собой, а с судьёй. Он пожаловался на какую-то зрительницу на трибуне, мешающую ему подавать. За бурное апеллирование к арбитру австралиец получил предупреждение. На Новака все эти «психологические штучки» — крики и вопли Кирьоса — никак не подействовали. В 9-м гейме он сделал всё-таки брейк и подал на сет – 6:4. Так серб вышел вперёд по партиям – 2:1. Стоит отметить, что в предыдущих его больших финалах подобный счёт встречался 12 раз и во всех случаях Новак в итоге победил, включая пять раз на Уимблдоне.

4-й сет получился самым упорным. Теннисисты долго не могли подобраться к чужой подаче. Кирьос периодически ругался с судьёй и жаловался на работу линейных. Порой его претензии были не без оснований. Как бы то ни было, но в итоге судьба партии впервые за матч решилась на тай-брейке. Ник поначалу допустил двойную, потом сделал ещё пару ошибок во время розыгрышей. Так что Новак повёл с комфортным запасом – 6:1, получил пять матчболов и вскоре реализовал своё преимущество – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3) за 3 часа 4 минуты.

Вот так Новак Джокович выиграл свой седьмой титул на Уимблдоне и четвёртый раз подряд (2018, 2019, 2021, 2022), стал 21-кратным чемпионом «Шлемов». Теперь у Надаля 22 таких титула, у Джоковича – 21, а у Федерера – 20. Вполне возможно, что этот мэйджор для Новака последний перед длинным перерывом до самого «Ролан Гаррос» — 2023. Дело в том, что на US Open серба могут не пустить из-за позиции по вакцинации, а в Австралию ему въезд вообще пока запрещён.

Добавим, что за победу на Уимблдоне-2022 Джокович получил чек на £ 2 млн. А вот рейтинговых очков в этом году не разыгрывалось. При этом прошлогодние баллы в понедельник все сгорят, и самым пострадавшим окажется как раз Новак, который и был чемпионом-2021, и он с третьего места в рейтинге откатится на седьмое.

Мужчины. Финал

Джокович (Сербия, 1) – Кирьос (Австралия) – 4:6, 6:3, 6:4, 7:6.

Заключительный в сезоне турнир «Большого шлема» – US Open – традиционно пройдёт в Нью-Йорке на стыке лета и осени – с 29 августа по 11 сентября. Пока всё идёт к тому, что на соревнования снова не допустят Новака Джоковича, как это было в Австралии. Зато, похоже, в США сыграют всё-таки россияне и белорусы, в том числе и действующий чемпион Даниил Медведев. Следите за текстовыми трансляциями и материалами на «Чемпионате».