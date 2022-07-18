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Касаткина выложила фото с фигуристкой Забияко

Касаткина выложила фото с фигуристкой Забияко
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Российская теннисистка Дарья Касаткина опубликовала в соцсетях новое фото. Она показала фотографию с фигуристкой Натальей Забияко.

Фото: Личный архив Касаткиной

Ранее Забияко выступала за Россию, но затем сменила спортивное гражданство. Фигуристка решила возобновить карьеру и начала тренироваться в Канаде.

Сегодня, 18 июля, вышло интервью Касаткиной, в котором она рассказала о нетрадиционной сексуальной ориентации. Также спортсменка сообщила, что у неё есть девушка. Её имя называть Дарья не стала.

Ранее Касаткина уступила в матче первого круга турнира в Гамбурге (Германия) чешке Катержине Синяковой.

Чешка обыграла Касаткину со счётом 6:2, 2:6, 6:4. Встреча продлилась 2 часа 33 минуты. На счету Касаткиной ни одной подачи навылет, одна двойная ошибка, пять реализованных брейк-пойнтов из 13 возможных. Синякова трижды подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 14.

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