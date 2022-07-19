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Янчук высказался о возможной смене гражданства Касаткиной и Рублёва

Янчук высказался о возможной смене гражданства Касаткиной и Рублёва
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук отреагировал на слухи о возможной смене гражданства российских теннисистов Андрея Рублёва и Дарьи Касаткиной.

«Это сугубо личные моменты. Здесь не касается спортивных моментов, а касается внутреннего содержания человека, его идеологии, мировоззрения и воспитания. Это гражданское дело. Я не могу выступить ни за, ни против. Шаг смены гражданства — это очень серьёзно.

Нас не вечно будут исключать. Нас не допустил только Уимблдон. Я считаю это исключением, потому что мировая общественность встала на защиту наших игроков. Нельзя сказать, что нет никаких перспектив. Это решение довольно личное», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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