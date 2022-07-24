Новак Джокович отдыхает в Хорватии вместе с Иво Карловичем. Фото

Чемпион восьми турниров ATP хорватский теннисист Иво Карлович опубликовал в социальных сетях фото с совместного отдыха с 21-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» сербом Новаком Джоковичем. Джокович вместе с братьями проводит отпуск в Хорватии.

«Пара легенд собралась вокруг топ-G», — подписал фото Карлович, добавив хештеги «мы поддерживаем Новака» и «дайте ему роль».

«Ха-ха, ты король! Ха-ха», — написал в комментариях Джокович.

Фото: из личного архива Иво Карловича

Отметим, что в кадр также попал трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» и олимпийский чемпион в парном разряде хорват Мате Павич.

Ранее Джокович стал чемпионом Уимблдона-2022, в финале обыграв австралийца Ника Кирьоса со счётом 4:6, 6:3, 6:4, 7:6 (7:3). Для Новака этот титул на Уимблдоне стал седьмым в карьере и четвёртым подряд. При этом серб не сумел сыграть на Открытом чемпионате Австралии – 2022 из-за визового скандала, а на «Ролан Гаррос» дошёл лишь до четвертьфинала. Также стоит отметить, что участие Джоковича в US Open – 2022 находится под вопросом.