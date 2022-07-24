Павлюченкова прокомментировала слова Касаткиной о том, что детям надо менять гражданство
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала высказывание своей соотечественницы теннисистки Дарьи Касаткиной о том, что юным теннисистам стоит менять гражданство.
«Я смотрела ролик с Дашей и Андреем, очень трепетно к обоим отношусь. Очень тонкая тема, их выбор и решение. Каждый живёт так, как он хочет. Я ещё полностью не посмотрела, но собираюсь это сделать. Я никогда никого не осуждаю.
Даша сказала, что детям надо менять гражданство? Каждый должен решать за себя, как ему удобно. Не нужно решать за кого-то», — передаёт слова Павлюченковой корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, недавно Касаткина посоветовала юным теннисистам менять гражданство, чтобы иметь большие перспективы в спорте.
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