«В процессе». Александр Зверев показал, как восстанавливается после страшной травмы
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Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях новые кадры своего восстановления.
Напомним, 7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки.
«Работа в процессе…» — подписал ролик 25-летний Зверев.
Зверев снялся с грядущего «Мастерса» в Монреале (Канада), который пройдёт с 7 по 14 августа. На данный момент неизвестно, примет ли Александр участие в US Open – 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября. Ранее немец заявлял, что сыграет на мэйджоре только в том случае, если успеет прийти в оптимальную форму. На прошлогоднем US Open Зверев дошёл до полуфинала.
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