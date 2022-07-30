«В процессе». Александр Зверев показал, как восстанавливается после страшной травмы

Олимпийский чемпион 2020 года, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал в социальных сетях новые кадры своего восстановления.

Напомним, 7 июня Зверев перенёс операцию на голеностопе, из-за страшного падения в полуфинале «Ролан Гаррос» Александр порвал три боковые связки.

«Работа в процессе…» — подписал ролик 25-летний Зверев.

Зверев снялся с грядущего «Мастерса» в Монреале (Канада), который пройдёт с 7 по 14 августа. На данный момент неизвестно, примет ли Александр участие в US Open – 2022. Соревнования пройдут с 29 августа по 11 сентября. Ранее немец заявлял, что сыграет на мэйджоре только в том случае, если успеет прийти в оптимальную форму. На прошлогоднем US Open Зверев дошёл до полуфинала.