Полуфиналист Australian Open — 2018 Эдмунд впервые за два года выиграл матч на уровне АТР

Экс 14-я ракетка мира и обладатель Кубка Дэвиса британец Кайл Эдмунд обыграл Йосуке Ватануки (Япония) в первом раунде хардового турнира категории АТР-500 в Вашингтоне (США) со счётом 6:4, 7:6 (10:8).

Продолжительность матча составила 2 часа 2 минуты. На счету Эдмунда девять эйсов, пять двойных ошибок и две реализованных брейк-пойнтов из трёх. Его соперник девять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из шести.

Весной прошлого года полуфиналист Australian Open — 2018 Эдмунд перенёс операцию на левом колене. Британец одержал первую победу на уровне АТР с сентября 2020 года. Во втором круге Эдмунд сыграет с соотечественником Даниэлем Эвансом (16-й сеяный).

Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет $ 1 953 285.