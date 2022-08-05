Рафаэль Надаль объявил о снятии с «Мастерса» в Монреале

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил, что не примет участия в турнире ATP серии «Мастерс» в Монреале (Канада). Об этом он сообщил в своём «твиттере». Турнир пройдёт с 7 по 14 августа.

По словам Надаля, вчера, 4 августа, он стал испытывать дискомфорт после того, как четыре дня назад начал тренировать подачу. Неприятные ощущения за ночь не прошли, поэтому было принято решение сняться с турнира. Также Рафаэль напомнил, что пять раз выигрывал этот турнир, и выразил надежду, что ему ещё удастся сыграть здесь.

Напомним, на Уимблдоне 36-летний Надаль дошёл до полуфинала, на который не вышел из-за разрыва мышцы живота.

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