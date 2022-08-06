Британская журналистка связала проблемы Радукану в Вашингтоне с «аллергией на ракетку»

Известное британское издание The Telegraph выпустило большой аналитические материал о выступлении чемпионки US Open – 2021, десятой ракетки мира Эммы Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США).
Напомним, Радукану (2) дошла до четвертьфинала, где проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 6:7 (6:8), 1:6. По ходу турнира 19-летняя Эмма обыграла американку Луизу Чирико (Q) и колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано.
Журналистка Фиона Томас анализировала, готова ли Радукану защитить титул на грядущем US Open. Она, в частности, обращала внимание на то, что Эмма часто жалуется на мозоли во время матчей. Томас связала проблемы британки с ракеткой. «Может ли у Эммы Радукану быть аллергия на ракетку?» — озаглавила свой текст журналистка.
- 6 августа 2022
-
13:02
-
12:53
-
12:37
-
12:20
-
11:44
-
11:34
-
11:14
-
10:55
-
10:49
-
10:31
-
10:17
-
09:25
-
09:21
-
08:48
-
08:15
-
07:41
-
06:56
-
06:09
-
05:20
-
04:53
-
04:42
-
04:12
-
01:35
-
01:30
-
00:40
- 5 августа 2022
-
23:54
-
22:25
-
22:12
-
21:58
-
20:58
-
20:46
-
20:39
-
18:00
-
17:12
-
16:00