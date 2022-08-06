Британская журналистка связала проблемы Радукану в Вашингтоне с «аллергией на ракетку»

Известное британское издание The Telegraph выпустило большой аналитические материал о выступлении чемпионки US Open – 2021, десятой ракетки мира Эммы Радукану на турнире категории WTA-250 в Вашингтоне (США).

Напомним, Радукану (2) дошла до четвертьфинала, где проиграла россиянке Людмиле Самсоновой со счётом 6:7 (6:8), 1:6. По ходу турнира 19-летняя Эмма обыграла американку Луизу Чирико (Q) и колумбийку Марию-Камилу Осорио-Серрано.

Журналистка Фиона Томас анализировала, готова ли Радукану защитить титул на грядущем US Open. Она, в частности, обращала внимание на то, что Эмма часто жалуется на мозоли во время матчей. Томас связала проблемы британки с ракеткой. «Может ли у Эммы Радукану быть аллергия на ракетку?» — озаглавила свой текст журналистка.