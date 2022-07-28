Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Статьи

Эмма Радукану будет защищать титул с новым тренером Дмитрием Турсуновым: британский бан действует только на игроков?

Самая раскрученная теннисистка будет работать с россиянином. Британка не боится хейта?
София Колодкина
Эмму Радукану будет тренировать Дмитрий Турсунов
Комментарии
Дмитрий Турсунов будет тренировать Эмму Радукану. Перед US Open они поработают на паре турниров.

Всего за месяц до защиты титула на US Open Эмма Радукану, похоже, нашла нового тренера. Британка будет работать с россиянином Дмитрием Турсуновым, надеясь набрать форму перед североамериканским хардом. Их турне стартует в августе: Вашингтон, Торонто, Цинциннати. Папарацци уже застали ребят на одном из американских кортов. Если союз устроит друг друга, пару увидят и на мэйджоре, а возможно, и после. На фоне конфликта Уимблдона и всех британских турниров с ATP и WTA из-за бана россиян и белорусов британка не боится хейта?!

Хотя только пару недель назад Турсунов расстался с №2 Анетт Контавейт — эстонка жаловалась на визовые проблемы коуча, она больше не могла ездить на турниры с россиянином так свободно, как прежде. Например, травяной сезон в Англии оказался для Дмитрия невозможным. Анетт посетовала на неудобства, но рассталась с Турсуновым мирно. К тому же на днях власти её родной страны Эстонии запретили теннисистам из России и Беларуси участвовать в профессиональных турнирах на территории страны — игроки получили письма от ITF. Непонятно, распространялось бы это на тренеров, но пара, кажется, не прогадала.

Дмитрий Турсунов и Анетт Контавейт

Дмитрий Турсунов и Анетт Контавейт

Фото: Getty Images

Несмотря на неудобства, с которыми сталкиваются россияне в туре, выбор Эммы кажется очевидным. Да, во время игровой карьеры Дмитрий показывал скромные результаты — в 2006-м был 20-м в мире. Но сегодня Турсунов топовый коуч, который завоёвывает тренерскую репутацию с 2017 года. Последняя его клиентка — Анетт — за год взяла пять турниров WTА и ещё в двух финалах осталась в шаге от титула. Также она поднялась на вторую строчку рейтинга и впервые зашла в финал Итогового. Турсунов известен сотрудничеством и с другой №2 тура белоруской Ариной Соболенко. С россиянином она также впервые вошла в топ-10.

«Сохранить свою профессию». Заявление Касаткиной и Рублёва пророчит бегство спортсменов? «Сохранить свою профессию». Заявление Касаткиной и Рублёва пророчит бегство спортсменов?

Объединяет трёх девушек и агрессивный стиль. Все используют силовые удары, чтобы заставить соперницу возвращать неконтролируемые и небрежные мячи. Видимо, бэкграунд побед и удивительных карьерных взлётов сманил и 19-летнюю теннисистку. Ведь её лучший результат в этом сезоне — выход в четвертьфинал грунтового турнира в немецком Штутгарте, где она уступила польке Иге Свёнтек. Поэтому планомерная работа в течение года и стабильность точно приободрили бы самую раскрученную теннисистку тура — среди её спонсоров: Wilson, Nike, Dior, Tiffany & Co., British Airways, Evian, Vodafone, Porsche.

Любопытно, но ещё год назад россиянин ни за что бы не согласился тренировать юную чемпионку. «Если бы сейчас кто-нибудь из её команды позвонил мне и спросил, не хочу ли я тренировать, я бы дрожал от страха, ведь ты не знаешь, когда тебя уволят».

На решение, конечно, повлияли новый вызов и безработица. Но что, если дуэт устроит друг друга и надо будет перемещаться по миру и дальше? Штаты не закрыли въезд для россиян, но вряд ли такими гостеприимными окажутся британские корты даже после завершившихся турниров — Эмма бывает дома очень часто. Последуют ли какие-то пиар-риски? Lacoste всё так же дружен с Даниилом Медведевым, Nike не разрывает контракт с Андреем Рублёвым, но давления локальных медиа и возможного хейта, кажется, не избежать. Советы, возможно, придётся принимать и от и министра спорта Найджела Хаддлстона — он же и пролоббировал бан россиян на Уимблдоне.

Арина Соболенко

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

«Эмма Радукану рискует вызвать споры из-за сотрудничества с русским тренером перед защитой титула на US Open», — так озаглавлен материал The Telegraph. Там же отмечается, что такой шаг Радукану может «подорвать санкции правительства США» против Российской Федерации.

Непонятно, сбудутся ли опасения россиянина и как долго они будут вместе, но работа с Дмитрием — новый шаг в карьере и для британки. Ведь она не имела штатного тренера с тех пор, как в конце апреля закончила работу с немцем Торбеном Бельцем, который по иронии перебрался к Контавейт. Её также тренировал канадец Луи Кайер, глава женского подразделения ассоциации лаун-тенниса Британии Иэн Бейтс и во время Уимблдона бывший тренер LTA Джейн О'Донохью. Но показать стабильный результат после победы на USO-2021 Эмме мешали регулярные травмы, как следствие, потеря формы, к тому же она сосредоточилась на школе и выпускных экзаменах.

Эмма Радукану

Эмма Радукану

Фото: Getty Images

Кажется, пара найдёт общий язык. Общительной Эмме должно быть легко подружиться с известным весельчаком тура: Турсунов вёл популярный блог под названием «Рассказы Турсунова», где подробно рассказывал о жизни на корте и о том, что он делал.

Например, как спрятал сумку с ракеткой Роджера Федерера перед матчем. «Иногда мне нравится вести себя как идиот, но я действительно знаю, о чём говорю, и я увлечён этим».

Эксперты верят, что Турсунов тот, кто может раскрыть несомненный потенциал №1 Британии и помочь закрепиться в первой десятке, а возможно, и замахнуться на невероятное — повторить успех US Open – 2021 и удержать две тысячи очков.

«Под огромным давлением». Федерер рискнёт пригласить Медведева и Рублёва на свой турнир? «Под огромным давлением». Федерер рискнёт пригласить Медведева и Рублёва на свой турнир?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022