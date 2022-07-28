Самая раскрученная теннисистка будет работать с россиянином. Британка не боится хейта?

Всего за месяц до защиты титула на US Open Эмма Радукану, похоже, нашла нового тренера. Британка будет работать с россиянином Дмитрием Турсуновым, надеясь набрать форму перед североамериканским хардом. Их турне стартует в августе: Вашингтон, Торонто, Цинциннати. Папарацци уже застали ребят на одном из американских кортов. Если союз устроит друг друга, пару увидят и на мэйджоре, а возможно, и после. На фоне конфликта Уимблдона и всех британских турниров с ATP и WTA из-за бана россиян и белорусов британка не боится хейта?!

Хотя только пару недель назад Турсунов расстался с №2 Анетт Контавейт — эстонка жаловалась на визовые проблемы коуча, она больше не могла ездить на турниры с россиянином так свободно, как прежде. Например, травяной сезон в Англии оказался для Дмитрия невозможным. Анетт посетовала на неудобства, но рассталась с Турсуновым мирно. К тому же на днях власти её родной страны Эстонии запретили теннисистам из России и Беларуси участвовать в профессиональных турнирах на территории страны — игроки получили письма от ITF. Непонятно, распространялось бы это на тренеров, но пара, кажется, не прогадала.

Дмитрий Турсунов и Анетт Контавейт Фото: Getty Images

Несмотря на неудобства, с которыми сталкиваются россияне в туре, выбор Эммы кажется очевидным. Да, во время игровой карьеры Дмитрий показывал скромные результаты — в 2006-м был 20-м в мире. Но сегодня Турсунов топовый коуч, который завоёвывает тренерскую репутацию с 2017 года. Последняя его клиентка — Анетт — за год взяла пять турниров WTА и ещё в двух финалах осталась в шаге от титула. Также она поднялась на вторую строчку рейтинга и впервые зашла в финал Итогового. Турсунов известен сотрудничеством и с другой №2 тура белоруской Ариной Соболенко. С россиянином она также впервые вошла в топ-10.

Объединяет трёх девушек и агрессивный стиль. Все используют силовые удары, чтобы заставить соперницу возвращать неконтролируемые и небрежные мячи. Видимо, бэкграунд побед и удивительных карьерных взлётов сманил и 19-летнюю теннисистку. Ведь её лучший результат в этом сезоне — выход в четвертьфинал грунтового турнира в немецком Штутгарте, где она уступила польке Иге Свёнтек. Поэтому планомерная работа в течение года и стабильность точно приободрили бы самую раскрученную теннисистку тура — среди её спонсоров: Wilson, Nike, Dior, Tiffany & Co., British Airways, Evian, Vodafone, Porsche.

Любопытно, но ещё год назад россиянин ни за что бы не согласился тренировать юную чемпионку. «Если бы сейчас кто-нибудь из её команды позвонил мне и спросил, не хочу ли я тренировать, я бы дрожал от страха, ведь ты не знаешь, когда тебя уволят».

На решение, конечно, повлияли новый вызов и безработица. Но что, если дуэт устроит друг друга и надо будет перемещаться по миру и дальше? Штаты не закрыли въезд для россиян, но вряд ли такими гостеприимными окажутся британские корты даже после завершившихся турниров — Эмма бывает дома очень часто. Последуют ли какие-то пиар-риски? Lacoste всё так же дружен с Даниилом Медведевым, Nike не разрывает контракт с Андреем Рублёвым, но давления локальных медиа и возможного хейта, кажется, не избежать. Советы, возможно, придётся принимать и от и министра спорта Найджела Хаддлстона — он же и пролоббировал бан россиян на Уимблдоне.

Арина Соболенко Фото: Getty Images

«Эмма Радукану рискует вызвать споры из-за сотрудничества с русским тренером перед защитой титула на US Open», — так озаглавлен материал The Telegraph. Там же отмечается, что такой шаг Радукану может «подорвать санкции правительства США» против Российской Федерации.



Непонятно, сбудутся ли опасения россиянина и как долго они будут вместе, но работа с Дмитрием — новый шаг в карьере и для британки. Ведь она не имела штатного тренера с тех пор, как в конце апреля закончила работу с немцем Торбеном Бельцем, который по иронии перебрался к Контавейт. Её также тренировал канадец Луи Кайер, глава женского подразделения ассоциации лаун-тенниса Британии Иэн Бейтс и во время Уимблдона бывший тренер LTA Джейн О'Донохью. Но показать стабильный результат после победы на USO-2021 Эмме мешали регулярные травмы, как следствие, потеря формы, к тому же она сосредоточилась на школе и выпускных экзаменах.

Эмма Радукану Фото: Getty Images

Кажется, пара найдёт общий язык. Общительной Эмме должно быть легко подружиться с известным весельчаком тура: Турсунов вёл популярный блог под названием «Рассказы Турсунова», где подробно рассказывал о жизни на корте и о том, что он делал.

Например, как спрятал сумку с ракеткой Роджера Федерера перед матчем. «Иногда мне нравится вести себя как идиот, но я действительно знаю, о чём говорю, и я увлечён этим».

Эксперты верят, что Турсунов тот, кто может раскрыть несомненный потенциал №1 Британии и помочь закрепиться в первой десятке, а возможно, и замахнуться на невероятное — повторить успех US Open – 2021 и удержать две тысячи очков.