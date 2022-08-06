Ник Кирьос — о частых срывах на свою команду: я требую многого, но готов умереть за них

Финалист Уимблдона-2022 австралийский теннисист Ник Кирьос прокомментировал частые всплески агрессии в адрес своей группы поддержки на матчах.
«Говорите прямо, у меня есть с этим проблемы, тут скрывать нечего. У меня возникают такие чувства почти перед каждыми розыгрышем, мне хочется, чтобы удача была на моей стороне. Слушайте, все люди разные. Когда я поддерживаю своих друзей, мне кажется, я понимаю игру лучше, чем они. Возможно, я требую слишком многого, это в большинстве случаев. Они – потрясающая группа поддержки. Мой физиотерапевт работает со мной уже почти восемь или девять лет. Без него я бы не был здесь в такой физической форме. Я не могу в достаточной мере отблагодарить свою девушку за всё, через что мы прошли вместе. Они знают, что я сделаю для них всё что угодно, я без малого готов умереть за них», — приводит слова Кирьоса We Love Tennis.
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