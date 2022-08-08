«Поздравляю, касатик». Анастасия Павлюченкова отреагировала на титул Касаткиной в Сан-Хосе

Финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года, бывшая 11-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова отреагировала на то, что соотечественница Дарья Касаткина завоевала титул на турнире категории WTA-500 в Сан-Хосе (США).
В решающем матче Касаткина (7) обыграла представительницу США Шелби Роджерс со счётом 6:7 (2:7), 6:1, 6:2. Титул в Сан-Хосе позволил россиянке подняться на девятую позицию в рейтинге WTA, что является лучшим результатом Дарьи в карьере.
«Поздравляю, касатик», — написала Павлюченкова в комментариях, добавив эмодзи «аплодисменты» и «огонь».
На пути к победе в турнире Касаткина обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину (1:6, 6:2, 6:0), американку Тейлор Таунсенд (6:4, 6:0), теннисистку из Беларуси Арину Соболенко (4:6, 7:5, 6:0) и испанку Паулу Бадосу (6:2, 6:4).
- 8 августа 2022
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