Серена Уильямс рассказала, как воспринимает то, что так и не побила рекорд по «Шлемам»

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс рассказала, как относится к тому, что ей так и не удалось побить рекорд Маргарет Корт, которая 24 раза выигрывала мэйджоры.

Вчера, 9 августа, 40-летняя Уильямс объявила, что решила закончить карьеру после Открытого чемпионата США. Это означает, что Серена может повторить рекорд Корт, но не побить его.

«Есть люди, которые говорят, что я не величайшая, потому что я не превзошла рекорд Маргарет Корт из 24 титулов «Большого шлема», которого она добилась до Открытой эры, начавшейся в 1968 году. Я бы солгала, если бы сказала, что не хотела этого рекорда. Очевидно, что хочу. Но я не думаю об этом каждый день.

Когда я в финале турнира «Большого шлема», то да, я думаю об этом рекорде. Может быть, я слишком много думала об этом, и это не помогло. Я вижу это так: у меня должно было быть не менее 30 ТБШ», — приводит слова Уильямс Eurosport.

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