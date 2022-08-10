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Андрееску ответила на обвинения в симуляции после победы над Касаткиной в Торонто

Андрееску ответила на обвинения в симуляции после победы над Касаткиной в Торонто
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Чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску ответила на критику своего поведения во время матча первого круга на турнире WTA-1000 в Торонто (Канада).

Напомним, Бьянка со счётом 7:6 (7:5), 6:4 обыграла девятую ракетку мира россиянку Дарью Касаткину. По ходу первого сета канадка дважды вызывала врача на корт, чтобы он проверил её состояние. После матча болельщики заподозрили Андрееску в симуляции, дабы сбить ритм соперницы.

«Мне на самом деле было нехорошо. Я точно не хотела навредить или отвлечь, или что там ещё говорят. Мне грустно, что люди на самом деле в это верят. Спортсмены переживают травмы, болезни и так далее, и мне точно не хочется искусственно драматизировать ситуацию. Особенно если речь о симуляции», — приводит слова Андрееску Tennis.com.

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