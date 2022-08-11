Тарпищев прокомментировал поражение Медведева от Кирьоса в 1-м матче «Мастерса» в Монреале

Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал то, что первая ракетка мира Даниил Медведев проиграл 37-му номеру рейтинга ATP Нику Кирьосу в первом для себя матче на «Мастерсе» в Монреале. Медведев, освобождённый от матчей первого раунда, проиграл Кирьосу во втором круге со счётом 7:6 (7:2), 4:6, 2:6.
«Я бы не сказал, что после первого сета всё было в руках Медведева. Шансы перед игрой оценивались как 50 на 50, потому что Кирьос очень непростой игрок. И так получилось, что произошёл неудачный жребий и Кирьос с Медведевым встретились во втором круге.
Они спокойно могли встретиться в финале. Ник очень серьёзный соперник, играет очень здорово и по некоторым компонентам превосходит Медведева. Трагедии в этом поражении никакой нет, но, если они и в следующий раз встретятся, шансы будут 50 на 50. Выиграй Даниил одно очко при счёте 1:1 в третьем сете на чужой подаче, то мог бы выиграть матч», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
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