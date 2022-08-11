Не дожал! Медведев позволил Кирьосу сотворить камбэк на «Мастерсе» в Монреале

Даниил Медведев позволил австралийцу Нику Кирьосу сотворить потрясающий камбэк на «Мастерсе» в Монреале. Наш теннисист вёл по сетам, но не дожал соперника.

На второй неделе августа стартовала связка престижных «Мастерсов». Первый из них проходит в канадском Монреале, второй — в американском Цинциннати. Можно было бы сказать, что все сильнейшие теннисисты мира приехали в Канаду, но не хватает трёх топ-игроков. Джоковича по-прежнему не пускают в Америку (и Канаду) из-за его позиции по вакцинации, а Надаль и Зверев пока не оправились после травм. Впрочем, Рафаэль, кажется, всё-таки примет участие в Цинциннати и на US Open.

От России в сетку Монреаля привычно попали четверо – первая ракетка мира Даниил Медведев возглавил посев, Андрей Рублёв получил пятый номер – оба начали турнир со второго раунда. А вот Карен Хачанов и Аслан Карацев стартовали с первого круга. Аслан не сумел одолеть американца Максима Кресси и уступил в двух сетах – 4:6, 4:6. Зато Карен почти за три часа справился с аргентинцем Франсиско Серундоло, который во время короткого июльского грунтового отрезка дважды обыграл Карацева и ещё раз – Рублёва. Но дальше Хачанов развить успех не смог, за полтора часа уступив во втором круге Марину Чиличу.

Даниил Медведев приехал в Монреаль в статусе одного из триумфаторов прошлой недели. В мексиканском Лос-Кабосе он выиграл турнир ATP-250 и по ходу дела выполнил ещё одну важную задачу – обеспечил себе сохранение лидерства в рейтинге как минимум до 15 августа. Перед связкой из двух «Мастерсов» у Медведева были великолепные, хоть и не 100-процентные, шансы приехать на US Open в статусе первой ракетки мира. Помешать ему могли только два игрока – Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас. Но поражение Алькараса во втором круге Монреаля от американца Томми Пола вычеркнуло испанского вундеркинда из числа претендентов на теннисную корону до конца US Open. Теперь Медведеву надо следить только за Надалем.

Но зачем смотреть на конкурентов, если можно своими силами решить вопрос сохранения первой позиции в рейтинге? После поражения Алькараса в Монреале Медведеву, чтобы обезопасить своё место от Надаля, необходимо было набрать на двух «Мастерсах» не менее 105 очков. Первым соперником Даниила в Канаде стал ещё один чемпион прошлой недели – Ник Кирьос, который сделал дубль в Вашингтоне – выиграл титулы в одиночке и паре. Представлять Ника уже особо не требуется – он славится своим экстравагантным поведением, странными выходками, острым языком и выплесками эмоций. Многие соперники чуть не плачут, жалуясь на Кирьоса, и говорят, что на корте он занимается чистым буллингом. Удивительно, но к Медведеву Ник всегда относился уважительно.

Соперники ранее встречались трижды – в первом круге Рима и в финале Вашингтона-2019 победу праздновал Кирьос, а вот во втором раунде Australian Open – 2022 Медведев впервые смог справиться с австралийцем. Накануне их четвёртого поединка Ник заявил: «Медведев — крутой игрок. У него такой необычный стиль, он прекрасный соперник, он просто зверь. Очень интересно, на каком я уровне в сравнении с ним. Я рад, что дал всем то, чего они хотели: матч Кирьос — Медведев во втором круге. Конечно, будет непросто. Физически и ментально я не так свеж, как мне хотелось бы, но и он выступает после недели с титулом в Лос-Кабосе. Надеюсь, что и он немного устал. Но я намерен сделать всё как надо. Отдохну, позанимаюсь с физиотерапевтом, обеспечу себе наилучший шанс. Выйду и постараюсь сыграть как можно лучше. Не так уж плохо, если ты проигрываешь Медведеву. Многие в мире ему проигрывают».

В стартовой партии оба теннисиста радовали зрителей своей шикарной подачей, эйсами и уверенной игрой. Лишь в 10-м гейме появились первые брейк-пойнты, они же сетболы. Но Кирьос их не реализовал, а тай-брейк откровенно провалил. Австралиец много ошибался, нервничал и даже в какой-то момент запустил мяч на трибуны, за что получил предупреждение. А партия осталась за Медведевым – 7:6 (7:2) за 48 минут. Интересно, что эта неудача только мобилизовала Ника. В первом же гейме второй партии он легко сделал брейк, и этого минимального преимущества ему хватило до конца сета – 6:4. Решающая партия началась с атак Медведева. Он впервые за матч добрался до брейк-пойнтов, но не реализовал их — 1:1. А вот Ник через пару геймов свой шанс не упустил – сделал один брейк, следом другой и подал на матч «под ноль» – 6:7, 6:4, 6:2 ровно за два часа.

Отметим, что Даниил провёл весь матч без огонька. Со стороны казалось, что он испытывает какую-то внутреннюю эмоциональную усталость. Возможно, наконец-то завоёванный первый титул в сезоне и прерванная серия из поражений в финалах забрали у него все эмоции. Впереди у россиянина «Мастерс» в Цинциннати, и там ему нужно доходить как минимум до 1/4 финала, чтобы обезопасить своё первое место от Надаля и не зависеть от результатов испанца.