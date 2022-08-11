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Каспер Рууд пробился в четвертьфинал турнира в Монреале, обыграв Баутиста-Агута

Каспер Рууд пробился в четвертьфинал турнира в Монреале, обыграв Баутиста-Агута
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Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в четвертьфинал турнира в Монреале (Канада). В третьем круге он обыграл 18-ю ракетку мира испанца Роберто Баутиста-Агута со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4.

Продолжительность встречи составила 3 часа 19 минут. За это время Рууд выполнил 10 подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету испанца также 10 эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из девяти.

В следующем круге Рууд встретится с победителем матча Кэмерон Норри (Великобритания) — Феликс Оже-Альяссим (Канада).

Напомним, турнир в Монреале проходит с 8 по 14 августа. Общий призовой фонд соревнований составляет $ 5,9 млн. Действующим победителем турнира является россиянин Даниил Медведев, который уже вылетел из турнира, уступив в трёх сетах Нику Кирьосу.

Монреаль. 3-й круг
11 августа 2022, четверг. 19:10 МСК
Каспер Рууд
7
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		7 7 6
7 7 		6 4 4
         
Роберто Баутиста-Агут
18
Испания
Роберто Баутиста-Агут
Р. Баутиста-Агут
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