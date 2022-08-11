Каспер Рууд получил от судьи предупреждение за то, что не сходил в туалет

Седьмая ракетка мира норвежский теннисист Каспер Рууд получил предупреждение за то, что использовал туалетный перерыв только для того, чтобы переодеться. Комичный случай произошёл после первого сета во время матча третьего круга с испанским теннисистом Пабло Карреньо-Бустой на турнире в Монреале (Канада).

Теннисист использовал паузу для того, чтобы переодеться, но в уборную при этом не зашёл. Судья заметил это, напомнил Рууду, что перерыв предполагает посещение туалета хотя бы на секунду, и выписал ему предупреждение.



В этот момент норвежец не совсем верил в то, что с ним происходит, и сердито спросил судью, обойдётся ли ему шутка в 3000 долларов, хотя не знал точно, какой штраф придётся заплатить за неспортивное поведение.