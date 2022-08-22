Бартоли — о Кирьосе: яркий игрок, который сможет обыграть всех, кроме Надаля на грунте

Победительница Уимблдона-2013 бывшая французская теннисистка Марион Бартоли высказалась об австралийском теннисисте Нике Кирьосе.

«Он чрезвычайно яркий игрок, который сможет обыграть всех, кроме Надаля на грунте. Это игрок, который, очевидно, не боится играть с «большими» парнями. Он ведёт себя как хочет, в то же время у него есть очень сильные привязанности. Будучи австралийцем, он много времени проводит вдали от дома, что сказывается на нём. Это, кажется, начало проявляться на турнире в Цинциннати в матче с Тейлором Фритцем, где его (Ника), можно сказать, не было и игра закончилась менее чем через час», — приводит слова Бартоли Sportskeeda.

Кирьос во втором круге турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США) потерпел поражение от американца Тейлора Фритца со счётом 3:6, 2:6. Встреча продлилась 50 минут.