Фанаты в США унижали Медведева. А он отомстил и выиграл свой первый «Шлем»

Победа Даниила Медведева на US Open в 2021 году словно разделила мир на до и после — уже следующий сезон оказался самым скандальным и сенсационным в теннисе: без Новака Джоковича в сетке Australian Open – 2022 и россиян, белорусов и даже рейтинга — на Уимблдоне. Хотя и саму победу русского в Америке тогда сопровождали странные, даже исторические обстоятельства.

За неделю до старта американского «Шлема», который пройдёт с 29 августа по 11 сентября, «Чемпионат» запускает серию материалов, в которых будет рассказывать полезные, важные и интересные истории о последнем мэйджоре в году.



Но сначала вспомним, почему и как вообще US Open перевёл Медведева в разряд великих.

Первый «Шлем» россиянина за 16 лет

Если женский российский теннис радовал победами вплоть до 2014-го, когда ТБШ в Париже взяла Мария Шарапова, то мужской находился на периферии дольше — целых 16 лет ATP-тур не знал побед россиян на ТБШ. Последним мэйджор брал Марат Сафин в далёком 2005-м. «Шлем» Дани важен и поэтому: он позволил россиянам не жить ностальгией и стать свидетелями новой истории.



В 2021-м Медведев стал всего четвёртым русским победителем US Open и шестым чемпионом «Больших шлемов» вообще. До него ТБШ в одиночке брали:

Российский представитель мужского тура ранее лишь однажды поднимал над головой главный трофей на US Open: в 2000 году Сафин в трёх сетах обыграл в финале американца Пита Сампраса. А спустя 21 год Медведев повторил успех Марата и взял USO, победив Новака Джоковича.



Исторической эта победа считается и потому, что не так много теннисистов выигрывали «Шлемы» в эпоху Биг-4, или «Большой четвёрки»: Федерер, Надаль, Джокович и Маррей разобрали почти все финалы за последние 15-20 лет. А тех, кто всё же брал трофей, можно пересчитать по пальцам руки: в гонку вклинивались Хуан-Мартин дель Потро, Марин Чилич, Стэн Вавринка и Доминик Тим.

Лишил Джоковича легендарного достижения

На момент финала Медведев и Джокович встречались восемь раз. За Новаком — пять встреч, за Медведевым — три. Последняя такая победа принесла сербу титул Australian Open в начале 2021-го. Тогда-то и случился разгром — 7:5, 6:2, 6:2. К тому же в финале USO никто не решался ставить на Даню из-за исторического рекорда коллеги — а такое серб обычно не упускает.

Новак Джокович на US Open Фото: Al Bello/Getty Images

Ажиотаж и нерв вокруг того турнира держался и потому, что Новак пытался покорить одно из величайших достижений: собрать календарный «Шлем» — все турниры ТБШ за один год, то есть трофеи Австралии, Франции, Англии и США. Он же шёл на рекорд по титулам «Большого шлема»: тогда делил это достижение с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером — у каждого в кармане было по 20.



Знаменитый австралиец Род Лэйвер последним в истории тенниса выигрывал календарный «Большой шлем». И делал он это даже дважды: в 1962 и 1969 году. И лишь рекорд-1969 относится к Открытой эре в теннисе, когда все турниры стали доступными для любителей и профессионалов и перешли на единую систему.

Но весь этот пафос истории и рекордов смёл как раз Даня. Возможно, помог иммунитет против разъярённых американских фанатов, или Новак просто сдал эмоционально — журналисты постоянно спрашивали серба об этом достижении. Он так устал отвечать на один и тот же вопрос, что однажды психанул: «Не нужно спрашивать меня об этом. Я не хочу постоянно об этом думать».



Но к финалу Джокович относился очень серьёзно: «Остался только один матч. Всё. Давайте сделаем это. Я собираюсь вложить в эту игру сердце, душу, тело и голову. Я отнесусь к следующему матчу так, будто это последняя игра в моей карьере».

Рядом же смеялся Медведев: «Если выиграю, войду в историю как человек, лишивший Джоковича «Шлема».



Даниил как в воду глядел…

Даниил Медведев на US Open Фото: Sarah Stier/Getty Images

Истерия и сакральный смысл жестов

Если на серба давили обязательства, то на россиянина толпа разъярённых американцев, с которыми у Даниила непростые отношения. Медведев в 2019-м показывал им средний палец, отпускал ехидные комментарии и даже говорил им в лицо, что их ненависть — лишь мотивация и предлог играть ещё лучше. Но если американские фанаты выбрали цель для хейта или более приятного игрока для поддержки, то шли до конца и морально уничтожали любого. Некой бестактностью обычно славились парижане на «Ролан Гаррос», но боление в Америке — новый уровень: редкие выкрики в финале USO сменились волной гула.

В этой пучине тонули все, но всплыл лишь победитель US Open — Даниил Медведев стал непробиваемой стеной. В этом и оказалось его величие: он закрыл матч, когда вокруг стоял не то что крик, а ор. Болельщики действовали максимально подло: даже кричали русскому под руку между первой и второй подачами. Психозы на корте не раз подводили Медведева в ключевые моменты встреч, но в решающем матче на USO он справился: с каменным лицом отыграл весь поединок.



Зафиналил тот триумф Даниил не менее легендарно: удивил всех празднованием «мёртвой рыбки». В среде геймеров это ровно тот же «фак» из 2019-го, только более изящный и остроумный, а заодно и заправленный «Большим шлемом». Направлен средний палец в сторону величия, высокопарных фраз об абсолютном самопожертвовании и цели ради цели — можно играть в FIFA, но выиграть US Open.

«Я как‑то говорил с парнями в раздевалке. Они играют в FIFA. И они такие: «Это легендарно». Все мои знакомые, кто играет в FIFA, считают, что это легендарно. Ну вот так я и хотел закончить. Хотел сделать что‑то легендарное для себя. Не для того, чтобы попасть в газеты, мне всё равно. Но я хотел сделать что‑то особенное. Чтобы люди, мои друзья, с которыми я играю в FIFA, посмеялись», — сказал Даниил после матча.



Посыл Даниила в том, что он такой же человек, как мы: гик без экстраординарных амбиций и суперспособностей, но способный достигать больших результатов в спорте. При этом оставаясь самим собой: иногда по-спортивному злым и вспыльчивым, но ранимым и таким мечтательным парнем. Медведев подарил миру тенниса больше, чем победу, он открыл нового, не похожего ни на кого героя. Пусть и со своими минусами…