Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Циципас взял два подряд медицинских тайм-аута в матче с Галаном, в котором он уступает 0:2

Циципас взял два подряд медицинских тайм-аута в матче с Галаном, в котором он уступает 0:2
Комментарии

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке (США) проходит встреча первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в которой 24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас (5-я ракетка мира) встречается с колумбийцем Даниэлем Элаи Галаном (94-й номер рейтинга).

В этом матче сенсационно ведёт представитель Колумбии, которому удалось взять всухую первый сет – 6:0, а в следующем выиграть 6:1. Примечательно, что к концу второго сета при счёте 0:5 Циципас запросил медицинский тайм-аут, уже спустя несколько минут, окончательно уступив в этом сегменте игры, он взял ещё один медицинский тайм-аут. После чего он продолжил игру и повёл в третьем сете – 1:0. Встреча продолжается в настоящий момент.

US Open (м). 1-й круг
30 августа 2022, вторник. 02:10 МСК
Стефанос Циципас
5
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
3-й сет
0 : 2
1 2 3 4 5
             
0 		1 5    
6 		6 2    
             
Даниэль-Элаи Галан
94
Колумбия
Даниэль-Элаи Галан
Д. Галан
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022