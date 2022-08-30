Циципас взял два подряд медицинских тайм-аута в матче с Галаном, в котором он уступает 0:2

В эти минуты на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер. Луи Армстронг Стэдиум» в Нью-Йорке (США) проходит встреча первого круга Открытого чемпионата США по теннису – 2022, в которой 24-летний греческий теннисист Стефанос Циципас (5-я ракетка мира) встречается с колумбийцем Даниэлем Элаи Галаном (94-й номер рейтинга).
В этом матче сенсационно ведёт представитель Колумбии, которому удалось взять всухую первый сет – 6:0, а в следующем выиграть 6:1. Примечательно, что к концу второго сета при счёте 0:5 Циципас запросил медицинский тайм-аут, уже спустя несколько минут, окончательно уступив в этом сегменте игры, он взял ещё один медицинский тайм-аут. После чего он продолжил игру и повёл в третьем сете – 1:0. Встреча продолжается в настоящий момент.
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