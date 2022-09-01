Ник Кирьос: не могу ожидать, что буду играть в финале на каждом ТБШ, но я очень хочу

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о давлении, которое он испытывает по ходу игры на Открытом чемпионате США.
«Я относительно доволен своей формой. Это не значит, что я играл плохо или что-то в этом роде. Я, вероятно, вернулся не так хорошо, как хотелось бы.
Не могу ожидать, что буду играть в финале на каждом турнире «Большого шлема», но я очень хочу. Есть много способных игроков, которые могут круто играть, так что… думаю, что я должен быть немного добрее к себе и просто немного снизить ожидания.
Чувствую, что в этой части моей карьеры я стараюсь не подвести людей. Чувствую, меня поддерживает много людей. Сейчас я сижу здесь и чувствую, что это, вероятно, самое большое давление, которое я оказывал на себя. Я знаю, что сейчас способен выйти в финал, и действительно хочу этого добиться», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.
На US Open Ник, обыграв соотечественника Коккинакиса и француза Бонзи, дошёл до третьего раунда, где встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.
- 1 сентября 2022
-
19:57
-
19:53
-
19:20
-
18:47
-
18:30
-
17:58
-
17:37
-
17:30
-
17:10
-
17:00
-
16:50
-
16:40
-
16:30
-
15:36
-
15:11
-
14:46
-
13:41
-
13:15
-
13:01
-
13:00
-
12:54
-
12:47
-
12:25
-
12:10
-
12:10
-
12:01
-
12:00
-
11:55
-
11:52
-
11:45
-
11:40
-
11:24
-
11:17
-
11:10
-
10:39