Ник Кирьос: не могу ожидать, что буду играть в финале на каждом ТБШ, но я очень хочу

Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о давлении, которое он испытывает по ходу игры на Открытом чемпионате США.

«Я относительно доволен своей формой. Это не значит, что я играл плохо или что-то в этом роде. Я, вероятно, вернулся не так хорошо, как хотелось бы.

Не могу ожидать, что буду играть в финале на каждом турнире «Большого шлема», но я очень хочу. Есть много способных игроков, которые могут круто играть, так что… думаю, что я должен быть немного добрее к себе и просто немного снизить ожидания.

Чувствую, что в этой части моей карьеры я стараюсь не подвести людей. Чувствую, меня поддерживает много людей. Сейчас я сижу здесь и чувствую, что это, вероятно, самое большое давление, которое я оказывал на себя. Я знаю, что сейчас способен выйти в финал, и действительно хочу этого добиться», — приводит слова Кирьоса Tennis Majors.

На US Open Ник, обыграв соотечественника Коккинакиса и француза Бонзи, дошёл до третьего раунда, где встретится с американцем Джеффри-Джоном Вулфом.