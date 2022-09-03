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Джессика Пегула вышла в 1/8 финала US Open, взяв третий сет у Юань Юэ 6:0

Джессика Пегула вышла в 1/8 финала US Open, взяв третий сет у Юань Юэ 6:0
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Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований восьмая сеяная Пегула нанесла поражение представительнице Китая Юань Юэ, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.

Пегула четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Юань Юэ подала два эйса, ни разу не ошиблась на своей подаче и взяла одну подачу соперницы.

Пегула в третий раз играла в третьем круге Открытого чемпионата США, но впервые вышла в 1/8 финала. 142-я ракетка мира Юань Юэ дебютировала в основной сетке US Open.

За выход в четвертьфинал US Open Пегула сыграет с 21-й ракеткой турнира представительницей Чехии Петрой Квитовой.

US Open (ж). 3-й круг
03 сентября 2022, суббота. 19:10 МСК
Юань Юэ
142
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 8 0
6 		6 6 6
         
Джессика Пегула
8
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
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