Джессика Пегула вышла в 1/8 финала US Open, взяв третий сет у Юань Юэ 6:0

Американская теннисистка Джессика Пегула вышла в 1/8 финала Открытого чемпионата США. В матче третьего круга соревнований восьмая сеяная Пегула нанесла поражение представительнице Китая Юань Юэ, начавшей соревнования с квалификации, со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 6:0. Встреча продолжалась 2 часа 3 минуты.
Пегула четыре раза подала навылет, избежала двойных ошибок и реализовала пять из восьми брейк-пойнтов. Юань Юэ подала два эйса, ни разу не ошиблась на своей подаче и взяла одну подачу соперницы.
Пегула в третий раз играла в третьем круге Открытого чемпионата США, но впервые вышла в 1/8 финала. 142-я ракетка мира Юань Юэ дебютировала в основной сетке US Open.
За выход в четвертьфинал US Open Пегула сыграет с 21-й ракеткой турнира представительницей Чехии Петрой Квитовой.
- 3 сентября 2022
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