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Янчук: в матче с Норри я бы поставил 60 на 40 в пользу Рублёва

Янчук: в матче с Норри я бы поставил 60 на 40 в пользу Рублёва
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча Андрея Рублёва с британцем Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open – 2022.

«Этот матч будет для Рублёва не труднее игры с Шаповаловым. Шаповалов — более яркий игрок. Была хорошая репетиция. Я верю в Рублёва. В матче с Норри я бы поставил 60 на 40 в пользу Андрея», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Открытый чемпионат США — 2022 разыгрывается с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд соревнований составил $ 60 102 000. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.

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