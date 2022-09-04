Янчук: в матче с Норри я бы поставил 60 на 40 в пользу Рублёва
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук поделился ожиданиями от матча Андрея Рублёва с британцем Кэмероном Норри в 1/8 финала US Open – 2022.
«Этот матч будет для Рублёва не труднее игры с Шаповаловым. Шаповалов — более яркий игрок. Была хорошая репетиция. Я верю в Рублёва. В матче с Норри я бы поставил 60 на 40 в пользу Андрея», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Открытый чемпионат США — 2022 разыгрывается с 29 августа по 11 сентября. Призовой фонд соревнований составил $ 60 102 000. Их действующим чемпионом является первая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев.
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